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Ağrı buz tuttu

Ağrı’da etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle havalimanının duvarları bile buz tutarken, kimi vatandaş ise araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışıyor.

Yaşam / 30 Ocak 2017 Pazartesi 09:30
Ağrı buz tuttu
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Ağrı'da etkili olan kar yaşının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini 30-40 liraya temizleyen işçiler, adeta ölüme meydan okuyorlar. Beline bağladığı ipin ucunu diğer arkadaşına tutturarak kar kütlesini temizleyen işçiler, zaman zaman düşme tehlikesi yaşıyorlar. Çatılarda kar kütlesi temizleme esnasında sokak ve caddelerde yeterli önlem alınmaması nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşıyor.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanın çatısında eriyen kar suyunun duvarda akması sonucu metrelerce buz kütlesi oluştu. Duvarlardaki Ahmed-i Hani Havalimanı yazısını buz kütlesi kaplarken, bunu gören yolcular da şaşkınlık yaşadılar.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyeyle sararak korumaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kaynak : İHA

Buz KütlesiAhmed-i Hani


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