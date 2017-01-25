Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Yıldırım, 'Rejim değişiyor diye feryat edenler kendileri gittiği için feryat ediyorlar' dedi. Meclis kararını Cumhurbaşkanı'na sunduklarını açıklayan Yıldırım, referandumun tarihinin bu hafta belli olacağını YSK'nın açıklayacağını ve muhtemelen nisan ayının 20'sine kadar yapılacağını söyledi.



İşte Yıldırım'ın o açıklamaları:



REFERANDUM TARİHİ BU HAFTA BELLİ OLACAK



Meclis kararını Cumhurbaşkanımıza sunduk. İmzadan sonra süreç başlayacak. Referandumun tarihi bu hafta belli olacak ve muhtemelen nisan ayının 20'sine kadar yapılacak. Bu karar tabiki YSK verecek. Bu hafta içinde de kesin tarih açıklanmış olur.

