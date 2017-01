Küçük yaşlarda, babaannesinin elinden tutarak götürdüğü ustaya 'Eti senin kemiği benim' diyerek teslim ettiği Yeşilgöz, o günden bu yana berberlik yapıyor. Yeşilgöz, mesleğini ilçe merkezindeki küçük ve tarih kokan iş yerinde sürdürüyor.



İş disiplini ve mesleğine sevgisiyle dikkati çeken, her gün erken saatlerde kalkarak sakal tıraşını olan ve kravatını takan Yeşilgöz, daha sonra iş yerini açıyor. Tıraş ederken yaptığı espriler ve okuduğu şiirlerle müşterilerini sevgisini kazanan Yeşilgöz'ün yarım asırdır tıraş ettiği müşterileri de bulunuyor.



Yeşilgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride bıraktığı 66 yıla rağmen mesleğini ilk günkü gibi severek yaptığını söyledi.



Mesleğinde bir gün bile bıkkınlık yaşamadığını dile getiren Yeşilgöz, 'Belki yaşım nedeniyle bırakmam gerekiyor ama yine de devam ediyorum. Bu yaşıma rağmen elimde kolumda titreme yok. Her tarafım çelik gibi. Bence sağlığımı çalışmaya borçluyum.' ifadesini kullandı.



Mesleğe, komşulardan bir berberin çırak aradığını duyan babaannesinin götürmesiyle başladığını anlatan Yeşilgöz, 'Babaannem ustama, 'Bu çocuğu evladın gibi yetiştireceksin' dedi. Ustam da babaanneme söz verdi. Böylece 15 yaşında çalışmaya başladım. Askere gidip geldikten sonra da bu işe devam ettim. Mesleğimi çok seviyorum.' diye konuştu.



Yeşilgöz, eski usul saç tıraş çeşitlerini daha iyi yaptığına işaret ederek, gençlerin kendisine pek rağbet göstermediğini, daha çok genç berberlere gittiklerini söyledi.



Her gün erkenden dükkanına geldiğini ifade eden Yeşilgöz, 'Müşterilerim artık dostlarım oldu. Senelerdir her gün dükkanımı erkenden açar, geç kapatırım. Erken kapatınca tat vermiyor. Yaşamını yitiren müşterilerimin şimdi çocukları geliyor, onları tıraş ediyoruz.' diye konuştu.



Yeşilgöz'ün 42 yıllık müşterisi Cevat Muslu (69), Yeşilgöz'ün çalışma azmini ve ustalığını takdir ettiğini dile getirdi. Kaynak : AA