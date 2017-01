Bu hafta 7 film vizyona girecek

Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı 'Olanlar Oldu' seyirciyle buluşacak. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:



'Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir.'



'Kötü Çocuk'



Tolga Sarıtaş, Afra Saraçoğlu, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, Işık Naz Özedgü, İpek Soral, Yiğitcan Ergin ile Demir Parscan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın yaptı.



Büşra Küçük'ün 'Kötü Çocuk' adlı hikayesinden aynı isimle uyarlanan gençlik filmi, kendisini doğduğu gün sebepsiz terk eden babasının ortaya çıkmasıyla hayatı tamamen değişen Kayla adındaki genç kızın 'kötü çocuk' Meriç ile tanıştığı gün başlayan macera ve aşk dolu hikayesini anlatıyor.



'Jackie'



Ramin Bahrani'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwin ile Billy Crudup oynuyor.



Natalie Portman'ın ABD'nin First Lady'si Jacqueline Kennedy'i canlandırdığı film, John F. Kennedy suikastının sonrasına odaklanıyor. Senaryoya göre, Başkan Kennedy, Dallas'ta konvoyunun geçişi sırasında öldürülür. Kennedy'nin yanı başında olan eşi Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.



'Bu da Nereden Çıktı?'



John Hamburg'un yönettiği filmin başrollerinde Zoey Deutch, Bryan Cranston, James Franco ile Tangie Ambrose yer alıyor.



Kızının uçarı sevgilisinin evlenme teklifinde bulunacağını duyunca bunu durdurmaya çalışan bir babanın hikayesini odağına alan film özetle şöyle:



'Sevecen bir baba olan Ned, tatil günlerinde ailesi ile Stanford'da yaşayan kızını ziyaret eder. Ancak burada en büyük kabuslarından biri olacak, sosyal ilişkilerinde gariplikleri olan Silikon Vadisi milyarderlerinden Laird ile tanışır. Ned, kendisini teknoloji dünyasında kaybolmuş hissederken Laird'in kızına evlenme teklif edeceğini öğrenmesi paniğe yol açar.'



'Moana'



Walt Disney Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi 'Moana', kendini usta bir kaşif olarak ispatlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikayesini anlatıyor.



Ron Clements ile John Musker'in yönettiği filmin seslendirmelerini Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Auli'i Cravalho ve Phillipa Soo yaptı.



'Minik Kahramanlar Macera Peşinde'



Eduardo Schuldt'ın yönetmenliğini yaptığı animasyon türündeki filmde, özel güçlere sahip bir grup çocuk ve onların güvenilir köpeğinin, devlet tarafından tarihin en büyük sanatçılarından Leonardo Da Vinci ile ilgili bir görev için zamanın gerisine yollanması sonrasında yaşanan maceralar anlatılıyor.



'Pepee: Birlik Zamanı'



Hüseyin Emre Konyalı'nın yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmeleri Yağız Alp Şimşek, Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç ile Meryem Atmaca'ya ait.



Televizyon ekranlarında tanınan ünlü çizgi film karakteri, yeni macerasında sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Kaynak : AA