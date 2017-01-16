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İsrail askeri Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri, Beytüllahim'de saldırdığı Filistinli gençlere karşı gerçek mermiler kullandı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin Filistinli genci yaralıyken yerde sürüklemesi kameralara yansıdı.

Dünya / 16 Ocak 2017 Pazartesi 22:32
İsrail askeri Filistinli genci öldürdü
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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim kenti yakınlarında Filistinli gençlere açtığı ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytullahim'de yaşanan arbedede yaralanan Filistinli gençlerden birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.



GERÇEK MERMİ KULLANDILAR

Öte yandan, Filistin Kızılay Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Beytullahim kentinin güneyindeki Takku beldesinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşanmasının ardından askerlerin Filistinlilere karşı gerçek mermi kullandığı ifade edildi.

Olayda biri ağır 5 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yaralılardan 4'ü hastanelere nakledilirken birinin ise yaralı halde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.



YAHUDİ YERLERŞİMCİLERİN GEÇİŞ BÖLGESİ

Yahudi yerleşimcilerin geçiş güzergahı olan Takku beldesinde, Yahudi yerleşimcilerinin güvenliğini sağlamaya çalışan İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşanıyor.

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