USD (Alış - Satış) : 3,84 - 3,85 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Bakan müjdeli haberi verdi

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sömestr tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmaya teşvik edilmesini istedi.

Eğitim / 13 Ocak 2017 Cuma 08:39
Bakan müjdeli haberi verdi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sömestr tatilinde öğrencilere test çözme, özet çıkarma gibi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesini, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesini istedi.

Bakan Yılmaz, illere gönderdiği genelgede, nitelikli bir eğitimin toplumun her bireyine en üst seviyede ulaştırılması amacıyla öğrencileri sadece akademik bilgilerle donanmış bireyler olarak değil, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler olarak da yetiştirmenin bakanlığın öncelikli hedeflerinden olduğunu ifade etti.

'SOSYALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK FAALİYETLER YAPSINLAR'
Bu nedenle 21. yüzyıl becerilerine sahip, eleştirel düşünebilen, problemlere doğru ve etkili çözümler üretebilen bireyler olmaları yönünde öğrenciler için yapılacak her türlü faaliyetin ayrı bir önem arz ettiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

'Okullarımızda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili, kalıcı ve verimli olabilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde çalışmalarına bağlıdır. Okul dışı zamanlardaki eğitim, öğretim ve sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu faaliyetlerin okul içi öğrenmelerle köprü kurarak bir bütün oluşturması ise öncelikle velilerin öğrencilere desteği ile mümkün kılınacaktır. Bu bağlamda, kazanımların ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri, ev ödevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla öğrencilere kazandırılması ayrı bir önem taşımaktadır.

Yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek tip alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi, bunun yerine öğrencinin kendini tanıması, geliştirmesi ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılması teşvik edilmelidir. Bu çerçevede, kitap okuma, film izleme, müze ve tarihi mekan gezileri ile toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun olacaktır.'

Bakan Yılmaz, karnelerin bir amaç değil, başarının değerlendirilmesi konusunda bir araç olduğunun öğrencilere ve velilere anlatılmasının önemine de dikkat çekti. Kaynak : AA

Kitap OkumaSömestr TatiliÖğretmenMilli Eğitim BakanıÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

'AL OBAMA’YI VUR TRUMP’A' OLMASIN!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MHP NEYE “EVET” DİYOR? CHP NİYE “HAYIR” DİYOR?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı