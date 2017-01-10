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Trafik magandası kar kış dinlemedi

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle yollar buz pistine dönerken, bir trafik magandasının yolda yaptığı tehlikeli hareketler hem kendi canını trafiktekileri tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 10 Ocak 2017 Salı 10:15
Trafik magandası kar kış dinlemedi
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Sultanbeyli'de bir trafik magandası kar nedeniyle kayganlaşan yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu.

Buzlanan yollara aldırış etmeden tehlikeli şovuna devam eden şahıs, bir ara yoldan çıkma tehlikesi de yaşadı.

Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye sokan maganda trafikte seyir halinde giden başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak : İHA

Trafik Magandası


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