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Fransız şarkıcıdan skandal şarkı

Beşiktaş’ta Reina isimli gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısı sonrası, Fransız şarkıcı Frederic Fromet saldırıyı öven bir şarkı söyledi.

Dünya / 10 Ocak 2017 Salı 15:06
Fransız şarkıcıdan skandal şarkı

Beşiktaş'taki gece kulübünde yılbaşı gecesi terör saldırısı düzenlenmiş ve 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya dünyaca ünlü sanatçılar tepki göstermiş ve Türkiye'nin yanında oldukları mesajını paylaşmıştı. Ancak Fransız küstah şarkıcı Frederic Fromet , gece kulübüne saldırı sonrası yaptığı şarkı büyük tepki çekti. Şarkısına, 'Eğer bizden bir kurban varsa problem ama yoksa ölenler bizim için değil' diye başlayan küstah sanatçıya Türkiye'den büyük tepki geldi.

Vatandaşlar küstah şarkıcıya tepkilerini dile getirirken, küstah Fransız yazdıklarıyla adeta saldırıyı övdü. Küstah Fransız'ın yazdığı şarkının sözleri ise şöyle: ' Bombalama eylemi İstanbul'da çok güzel geçiyor.Hele Reina'da . Eğer bizden bir kurban varsa problem. Ama yoksa ölenler bizim için problem değil. Türkler ağlamalı zırlamalı güzel bir yılbaşı geçirdi. Sıcak diskotekte oynarken bomba patladı. ve hepsi öldü. Güzel bir yılbaşı. Suriye'desiniz ama kendi derdinizle uğraşın.' Bu sözlere büyük tepki gösterilirken, Fransız yetkililerin ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Kaynak : İHA

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