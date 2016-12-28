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PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı

Hakkari'de terör örgütü PKK'nın kaçırdığı 13 yaşındaki kız çocuğunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 15:42
PKK'nın kaçırdığı kız çocuğu güvenlik güçlerine sığındı

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine teslim olan kız çocuğunun 3 ay önce teröristlerce kaçırıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 13 yaşındaki kız çocuğu 3 ay önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığını, 3 aydır örgütte olduğunu beyan ederek 27 Aralık 2016 günü saat 17.00 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur.''

Kaynak : AA

Kız ÇocuğuTerör Örgütü


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