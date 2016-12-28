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İki çocuğunu yangında kaybeden annenin ibretlik hikayesi

Kütahya'da kapıyı üzerlerine kilitlediği çocuklarını yangında kaybeden anne Döndü Yenilmez'in acı dolu hayat hikayesi ortaya çıktı.

3. Sayfa / 28 Aralık 2016 Çarşamba 10:25
İki çocuğunu yangında kaybeden annenin ibretlik hikayesi

Kütahya'da 24 Aralık günü annelerinin kapıyı üzerlerinden kilitleyip temizlik işine gittiği evde çıkan yangında biri 6 diğeri 3 yaşında olan iki kardeş yaşamını yitirmişti. O gün en çok konuşulan konulardan biri de anne Döndü Yenilmez olmuştu. Bugün dünyası başına yıkılan Döndü'nün yürek burkan hayat hikayesi ortaya çıktı.

DÖNDÜ'NÜN ACI DOLU HİKAYESİ

Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in köşesine taşıdığı Döndü, hayatı boyunca çile çekmiş. İşte Şendir'in kaleminden Döndü'nün acı dolu hikayesi:

'Döndü; 28 yaşında, biri altı, diğeri üç yaşında iki çocuk annesi, eşinden ayrı yaşayan bir kadındı. Evlere temizliğe giderek geçinmeye çalışıyordu. İşe giderken, çocuklarını evde bırakıyor, başlarına bir şey gelmesin diye de kapıyı üzerlerine kilitliyordu.

ŞİDDETE DAYANAMAYIP UÇURUMA ATLAMIŞ

Kocasından şiddet görmüş bir kadındı. Hatta ikinci çocuğuna hamile olduğu dönemde bile dayak yemişti. Şiddete dayanamayıp ölmeyi denedi; uçurumdan atladı ama yaralı kurtuldu.

Sonra ağır bir dayak daha...



ÇOCUKLARINA BAKMAK İÇİN TEMİZLİK İŞLERİ YAPTI

Kocası gözaltına alındı, sonra hemen serbest bırakıldı. Eşinden ayrı yaşamaya başladı Döndü, çocuklarının geçimini sağlamak için de gündelik temizlik işleri yaptı. Evden çıktığı bir gün, kömür sobasından sıçrayan ateş parçası yangın çıkardı, çocukları öldü. Yasa gereği taksirle ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açıldı hakkında.

PEKİ DÖNDÜ HİÇ YAŞADI MI

Peki Döndü hiç yaşadı mı size göre, bundan sonra gözlerinden yaş gelinceye kadar gülebilir mi hiç?

Bazen üçüncü sayfalarda tek sütunluk bir haber, aslında yaşayan bir ölü haline gelmiş birinin hikayesini saklar içinde...'

Taksirle Ölüme SebebiyetÖzay ŞendirHayat HikayesiDayak


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