Rusya'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama

Olayı 'terör saldırısı' olarak yorumlayan Zaharova, suçluların gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini, bu yönde Türkiye'den söz aldıklarını kaydetti.



Sözcü, olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine taşıyacaklarını da ekledi.



İlişkiler olumsuz etkilenir mi ?

Rusya Devlet Duması Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Eduardovich Slutsky de, saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerini olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.



Toplantı iptal edilmedi

Öte yandan, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının Suriye'de çözüm arayışı için yarın Moskova'da yapacakları toplantının iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı açıklandı.



Rus basını: “Olayın arkasında FETÖ var”

Devlet televizyonu Russia 24 ise, olayın arkasında Fetullahçı Terör Örgütünün olduğu bilgilerine yer verdi. Kaynak : İHA