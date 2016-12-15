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Referandum tarihi değişti mi?

AK Parti ile MHP arasında varılan uzlaşma sonrası Meclis'e gelen anayasa değişikliği için referandumun mart ayında yapılması gündemde..

Siyaset / 15 Aralık 2016 Perşembe 10:54
Referandum tarihi değişti mi?

Anayasa paketi ile ilgili takvim belli olmaya başladı. Değişiklik 20 Aralık'ta komisyona gelecek. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) referandum için mart ayı öne çıktı.

Başkanlık sistemini öngören; cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin birçok değişiklik içeren anayasa değişiklik teklifi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmuş ve komisyona sevk edilmişti.

KOMİSYON İLK TARİHİ BELİRLEDİ

Bütçe görüşmelerinin hemen ertesinde, haftaya salı günü anayasa değişiklik teklifi ele alınacak. Daha sonra da Genel Kurul'a gelecek. Referandum için her bir maddenin en az 330 oy alması gerekiyor.

AK PARTİ MYK'DA DA KONU ELE ALINDI

Edinilen bilgilere göre MYK'de referandumun geciktirilmemesi görüşü öne çıktı ve mart ayı tarihine yetiştirilmesi mutakabatına varıldı. Kaynak : Habertürk

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