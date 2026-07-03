Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 33°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 31°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKÜTAHYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve az bulutluBARTIN °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 30°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıRİZE °C, 29°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 29°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 27°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 28°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık