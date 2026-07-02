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Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Datça olan depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.

Ekleme: 2.07.2026 - 14:51 Güncelleme: 2.07.2026 - 14:54 / Editör: Erhan Şimşek
Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 14.06'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Datça olan depremin derinliği 19.87 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem