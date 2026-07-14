Yardım Meleği Haluk Levent'in Kumarhanede Görüntüleri Çıktı! Milyonlarca Liralık Bağışlar...

Kurduğu Ahbap Derneği ile milyonlarca liralık bağışı yöneten ve her fırsatta şeffaflık vurgusu yapan ünlü şarkıcı Haluk Levent, lüks bir kumarhanede rulet oynarken çekilen gizli görüntüleriyle büyük bir skandala imza attı. Deprem ve sel gibi afet dönemlerinde toplanan devasa yardımların gölgesinde ortaya çıkan bu görüntüler, sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkileri de beraberinde getirdi.

Her fırsatta 'Ahbap' diyerek yardımlaşma, şeffaflık ve dürüstlük nidaları atan, kurduğu dernekle milyonlarca liralık bağışı yöneten şarkıcı Haluk Levent, bu kez çok konuşulacak bir skandalla gündeme bomba gibi düştü. Kendisini 'iyilik timsali' olarak pazarlayan ünlü şarkıcının, lüks bir kumarhanede yeşil çuha başında rulet oynarken çekilen gizli görüntüleri ortaya çıktı.Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından vatandaşlar haklı olarak sordu: 'Bizim gönderdiğimiz yardımlar nereye gidiyor?'Deprem, sel gibi afet dönemlerinde topladığı devasa bağışlarla adından söz ettiren Ahbap Derneği Başkanı'nın, binlerce insanın umut bağladığı paraların gölgesinde, kumar masasında şans arıyor olması 'pes' dedirtti.Sözde 'halkın sanatçısı' imajıyla yıllardır sahnelerde boy gösteren Levent'in, kumarhanedeki rahat tavırları ve masadaki çiplerle oynadığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.