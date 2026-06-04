Böcek'ten Olay İfade! Tek Tek İtiraf Etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına ek ifade veren tutuklu eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'deki 'kirli adaylık ve para trafiğini' tek tek deşifre etti. Böcek, 'Özgür Özel bizzat talimat verdi. Oğlum genel merkezde 1 milyon Euro teslim etti, ben de Manisa'da çantayla 950 bin Euro rüşvet götürdüm. Lansmanda bile Özel'e 200 bin Dolar nakit verildi' dedi.CHP içindeki 'para kuleleri' skandallarına bir yenisi daha eklendi, ancak bu kez itiraf bizzat işin içindeki ve en tepedeki isimden geldi. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa sunduğu 03/06/2026 tarihli dilekçeyle ek ifade verdi. Böcek'in avukatı eşliğinde imzaladığı resmi sorgu tutanağı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibinin adının karıştığı milyon Euroluk adaylık pazarlıklarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.İşte CHP vizyonunu sarsacak tarihi itirafların detayları:İfadesinde 1999 yılından beri belediye başkanlığı yaptığını belirten Muhittin Böcek, 2024 yerel seçimlerinde adaylığının kasıtlı olarak Parti Meclisi'nde (PM) 20 gün boyunca bekletildiğini söyledi. Böcek, bu kriz esnasında Özgür Özel'in genel merkezde tüm belediye başkan adaylarının gözü önünde, 'Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, yardımcı olun' diyerek açıkça para talep ettiğini itiraf etti.Adaylık vizesi alabilmek için Özel'in talimatı doğrultusunda harekete geçtiğini söyleyen Böcek, adeta bir kurye trafiği yönettiklerini anlattı:'Adaylığımın en kritik günlerinde Ankara'da lüks bir otelde kalıyordum. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba oğlum Mustafa Gökhan Böcek'i aradı. Oğlum, 1 milyon Euro nakit parayı teslim etmek üzere gün içinde CHP Genel Merkez binasına gitti ve parayı teslim etti.'Böcek'in itirafları bununla da sınırlı kalmadı. Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki seçimlerin fonlanması için kendisine özel talimat verdiğini belirten eski başkan, adeta bir rüşvet sevkiyatı yaptıklarını şu sözlerle itiraf etti:'Makam aracım olan 07 ABB 008 plakalı Audi A8 L ve arkasındaki koruma araçlarıyla Manisa'ya gittik. Yanımda bir çanta içerisinde tam 950 bin Euro nakit para götürdüm. Ofiste Ferdi Zeyrek ile baş başa kaldığımızda, masasının yanına içi Euro dolu çantayı bıraktım. 'Seçim sürecinde katkımız olsun' dedim. Bunu Özgür Özel'in talimatıyla, adaylığıma katkısı olur düşüncesiyle yaptım.'Muhittin Böcek'in resmi tutanağa geçen ifadelerine göre, paranın teslim edilmesinin hemen ardından Ocak ayı sonunda Antalya adaylığı onaylandı. Ancak genel merkezin para talebi bitmedi.Böcek, 24 Şubat 2024'te Antalya Cam Piramit'te düzenlenen resmi aday tanıtım toplantısında (lansman) bile para çarkının döndüğünü belirterek, 'Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba yine oğlumu aradı. Lansman günü salonda Özgür Özel'e bizzat 200 bin Dolar nakit para daha teslim edildi' dedi. Ayrıca genel merkezin tek bir kuruş yardım yapmadığı gibi, Konyaaltı ve çevre ilçelerin milyarlarca liralık seçim masraflarını da kendilerine ödettirdiğini ekledi.Belediye iştiraki ANSET şirketindeki yolsuzluklar ve suç gelirleri soruşturmaları kapsamında 11 aydır yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek, yaşadığı tüm bu kirli çarkı samimiyetle anlattığını iddia ederek, artan sağlık sorunları gerekçesiyle mahkemeden adli kontrolle tahliyesini talep etti.Savcılığın, Böcek'in bu tarihi itiraflarının ardından CHP Genel Merkezi ve adı geçen yöneticiler hakkında 'Siyasi Partiler Kanununa Muhalefet', 'İrtikap' ve 'Suç Gelirlerinin Aklanması' yönünden soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.