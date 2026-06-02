Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Mesaj!

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, 'BM can çekişmektedir, 2. dünya savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbetteki mümkündür. Türkiye buna hazırdır.' dedi.Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:Bayram CHP için kucaklaşmaya değil kutuplaşmaya dönüştü. Yargıtay CHP kararını bir an önce vermeli. Bölünen CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz.CHP'de yaşanan gelişmeler, CHP'nin kurumsallığına yakışmayan seviyeden, demokrasimize zarar verici noktaya ilerlemektedir. CHP'de yaşananlar siyasi kültüre yakışmıyor. Provokasyonu arttıracak eylemlerden kaçınılmalı.BM can çekişmektedir, 2. dünya savaşı sonrası düzen temelinden sarsılmaktadır. Dünyada yeni bir denge arayışı başlamışken İslam coğrafyasının yeni bir güç merkezi olarak öne çıkması elbetteki mümkündür. Türkiye buna hazırdır.ABD fena halde bocalamakta, zira boş tehditler savururlarken zaaflarını ortaya koymaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e kayıtsız şartsız destek vermekten vazgeçmeli, siyasi baskı uygulamalıdır. İslam ülkeleriyle Kudüs Paktı oluşturulmalı, ekonomik, siyasi ve askeri yeni bir birlik kurulmalıdır.Küresel barış ve huzur için atılacak her adım da Türkiye'nin etkin bir rol üstlenmemesi için hiçbir sebep yoktur.Devlet idaresini milletimizin bir emaneti olarak gören MHP, yolsuzluk ve kayırmacılığa yer vermemeyi bunları da işleyenleri hukuk dahilinde en ağır cezalandırmayı milli bir vazife olarak görmektedir. CHP arınmalı ve durulmalı.Son dönemde bazı belediyeler üzerinden yürütülen soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan vahim iddialar, toplumu bir arada tutması gereken ahlaki değerlerin ne denli tahrip olduğunu gözler önüne sermiştir.(Belediyelere yönelik soruşturmalar) Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir Türk siyasetini kirleten bu kişiler, yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir.