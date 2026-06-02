Ukrayna'da Kritik Gece! Bölgede Sirenler Yeniden Çaldı

Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı dalgası...Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla geniş çaplı saldırı düzenlendi.Başkent Kiev ve birçok bölgede sirenler çaldı.Saldırılar sonrası Kiev'in bazı bölgelerinde dumanlar yükseldiği görüldü.Ukrayna ordusu füze tehdidine ilişkin uyarılarda bulunurken Ukrayna hava sahasında çok sayıda İHA'nın tespit edildiği açıklandı.Rus güçlerinin Dnipro ve Zaporijya bölgelerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.Kiev Şehir Askeri İdaresi, Rus İHA'larının Ukrayna üzerinde faaliyet gösterdiğini belirterek vatandaşlara sığınaklara gitmeleri çağrısında bulunurken şehrin bazı bölgelerine elektrik verilemediği bildirildi.Açıklamada ayrıca Rus stratejik bombardıman uçaklarının hareketliliği ile düşman deniz unsurlarından seyir füzesi fırlatıldığı da ifade edildi.Yetkililer, Rus saldırı İHA'larının oluşturduğu tehdit nedeniyle başkentte hava saldırısı alarmının devreye alındığını duyurdu.Ukrayna Hava Kuvvetleri de ülkenin çeşitli bölgelerinde çok sayıda İHA grubunun hareket halinde olduğunu açıkladı.Olası balistik füze saldırılarına karşı da uyarıda bulunulurken ulusal alarm haritasına göre gece boyunca Ukrayna'nın büyük bölümünde hava saldırısı alarmları aktif kaldı.Rusya'nın gecenin ilerleyen saatlerinde Hazar Denizi üzerinden Ukrayna'ya doğru uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli Kalibr seyir füzeleri fırlattığı da bildirildi.Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente yönelik geceden bu yana yoğun hava saldırısını sürdürdüğünü bildirdi.Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın Kiev'e yönelik yerel saatle 03.18'den itibaren başlattığı yoğun hava saldırılarının sürdüğünü belirtti.Kentin farklı bölgelerinde yangın çıktığına işaret eden Kliçko, saldırı sonucu Kiev'deki bazı apartmanlar, bir poliklinik binası ve benzin istasyonu gibi farklı yapıların hasar gördüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılarda 4 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 51 kişinin yaralandığını ifade etti.Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da başta Kiev ve bölgesi olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırıların devam ettiği bildirildi.