CHP’de Gözler Yeni MYK’da! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bugün Duyurması Bekleniyor

Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi’nde yeni Merkez Yönetim Kurulu’nun nasıl şekilleneceği siyasi kulislerin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.Parti kaynaklarından gelen bilgiler ve Ankara kulislerinde dile getirilen iddialara göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetim kadrosuna ilişkin çalışmalarında sona yaklaşıldı.Kulislerde konuşulan bilgilere göre, genel başkan yardımcıları ve MYK üyelerinden oluşacak yeni listenin bugün (2 Haziran) kamuoyuna açıklanması bekleniyor.Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'de katıldığı programda, Kılıçdaroğlu’nun yeni yönetiminde yer alabileceği öne sürülen isimleri paylaştı.Yarkadaş'ın kulis bilgisine göre Ankara kulislerinde konuşulan ve henüz resmi olarak doğrulanmayan MYK listesinde; Cemal Canpolat, Berhan Şimşek, Necdet Saraç, Deniz Demir, Müslim Sarı, Hakan Uyanık, Rıfat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer'in yer alması bekleniyor.Yarkadaş ayrıca Kılıçdaroğlu’nun kendisiyle birlikte yaklaşık 21 kişilik bir MYK oluşturacağını da belirtti.Yeni yönetimde yer alacağı öne sürülen isimlerden biri olan Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüş ve parti içindeki çıkışlarıyla dikkat çekmişti.Canpolat’ın özellikle son dönemdeki parti içi tartışmalarda yaptığı açıklamalarla öne çıktığı belirtiliyor.Canpolat, İstanbul Kongresi'nde yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'na bakarak, "Sen İyi Partilileri getirip doldurdun ve CHP'lileri dışarıda bıraktın" çıkışını yapan isim.Canpolat ayrıca Kurultay'da delegelere menfaat sağlanarak oy devşirildiği iddialarını ilk dillendiren isimlerden biri.Kulislerde adı geçen bir diğer isim olan Berhan Şimşek’in genel başkan yardımcılığı görevine getirilebileceği konuşuluyor.Şimşek’in aynı zamanda parti sözcülüğü için de değerlendirilebileceği gündemde.Parti içinde farklı gruplarla iletişim kurabilen isimlerden biri olarak gösterilen Necdet Saraç’ın, olası yeni yönetimde uzlaştırıcı bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.Saraç Kemal Kılıçdaroğlu döneminde milletvekili adayı olmuş fakat seçilememişti.Saraç'ın tüm taraflarla ilişkileri olduğu belirtiliyor.CHP’nin gençlik yapılanmasından gelen ve Ankara Milletvekilliği görevinde bulunan Deniz Demir’in de MYK’da görev alabileceği belirtiliyor.Öte yandan eski milletvekili Müslim Sarı’nın da parti sözcülüğü veya örgütlerden sorumlu görevler için değerlendirildiği ileri sürülüyor.Parti Meclisi’nde yer alan genç isimlerden Hakan Uyanık’ın da MYK’da görev alabileceği konuşuluyor.CHP İzmir eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu’nun da yeni yönetimde yer alması beklenen isimler arasında gösteriliyor. Nalbantoğlu'nun ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüdüğü biliniyor.