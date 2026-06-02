Özgür Özel Alışkanlık Haline Getirdi! Yine Türkiye’yi Amerikalılara Şikayet Etti

CHP'de sular durulmuyor.Mutlak butlan kararının çıkmasının ardından CHP, kendi içinde bölünmeye başladı.CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada mahkeme, mutlak butlan kararı verdi.Bu karar ile Özgür Özel ve yönetimi görevden alındı.Bu kapsamda da Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine geri döndü.Özgür Özel, yaşanan kaos ve arbedenin ardından genel merkezden ayrılarak TBMM'deki makamına geçti.Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram sonrası genel merkeze gelerek resmen göreve başladı.Özel ise çareyi yine dışarıda aramaya başladı.Daha önce ülkesini defalarca şikayet eden Özel, bu kez Amerikalılara dert yandı.Özgür Özel, Amerikan haber dergisi Newsweek'e yazdı.Özel, yazdığı uzun yazıda bol bol şikayetlerde bulunurken, konuyu NATO'ya kadar getirdi.Özel yazısında, "Türkiye’nin demokrasi krizi sınırlarımızın çok ötesinde sonuçları olabilecek bir güvenlik krizine evriliyor.Bugün Türkiye’de yaşananlar yalnızca demokrasiyi önemseyenleri değil, Avrupa’nın, NATO’nun, Karadeniz’in, Doğu Akdeniz’in ve Orta Doğu’nun uzun vadeli istikrarını önemseyen herkesi ilgilendirmeli.Mevcut eğilimler sürerse Türkiye, NATO tarihinde benzeri görülmemiş bir noktaya sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacak." dedi."En son olarak bir mahkeme, “mutlak butlan” adı verilen olağanüstü bir doktrine başvurarak CHP’nin 2023 Kurultayı’nı yok saymaya, beni partinin seçilmiş genel başkanlığı görevinden almaya ve kurultayı kaybetmiş, art arda 13 seçim yenilgisiyle itibarsızlaşmış önceki yönetimi yeniden göreve getirmeye yöneldi."CHP'nin Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde birini geçtiğimiz aylarda Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştiren Özel, umduğunu bulamamıştı.Avrupa’nın birçok noktasından CHP örgütlerinin Brüksel mitingine katılmak için otobüs seferleri düzenlemesine rağmen katılımın yaklaşık bin 500-2 bin kişi olduğu öğrenilmişti.