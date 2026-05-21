Ankara'da kılıçlar çekildi! Başkentte 1 saatlik buluşma

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşların katılımıyla kitlesel bir bayramlaşma töreni düzenlemişti.Önceki gün gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce partili katılmış, Özgür Özel ve İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltilmişti. Güne 'Halkın umudu Kılıçdaroğlu' sloganları damga vururken 'yolsuzlardan arınma zorunluluğu' da bir kez daha vurgulanmıştı.Genel merkezde büyük rahatsızlık yaratan bayramlaşma töreni sonrası CHP İstanbul il başkan yardımcıları Erkan Narsap ile Zeki Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da dikkat çekici bir ziyarette bulundu. Yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenilen görüşmenin arka planına ulaştı.Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ile il başkan yardımcıları, planlı bir operasyon geçiren Zeydan Karalar'ın hastane ziyaretinde denk gelerek bir süre sohbet etti. Ardından Ankara'da yeniden görüşmek için ortak karar alındı. Gürsel Tekin'in ise bu konuda herhangi bir talimatı ya da yönlendirmesi olmadığı bildirildi.Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun özellikle Gürsel Tekin tarafından İstanbul'da düzenlenen parti içi bayramlaşma töreninden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve tebriklerini ilettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca ahlaki temeller üzerinde çalışmalarına devam ederek kararlı bir duruş sergileyen il yönetimini de kutladığı aktarıldı.Buluşmada parti içerisindeki sorunların kapsamlı şekilde ele alındığı, 'arınma' ihtiyacına bir kez daha vurgu yapıldığı, tabanda artan büyük rahatsızlığın da masaya yatırıldığı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı ile Kılıçdaroğlu arasındaki istişarelerin önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.