Ünlü isimlere büyük uyuşturucu operasyonu!

Gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin karıştığı iddia edilen uyuşturucu soruşturmasında yer yerinden oynadı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; gelen ihbarlar, incelenen dijital materyaller ve teknik takip neticesinde, ünlü isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair somut delillere ulaşıldı. İstanbul İl Jandarma komutanlığı ekipleri sabah erken saatlerde harekete geçerek operasyona start verdi.Savcılığın operasyon talimatı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah saat 07:00 itibarıyla düğmeye bastı.İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerindeki 24 adres ile Muğla'daki 1 adres olmak üzere toplam 25 noktada eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştiriliyor.Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında sanat ve cemiyet hayatından öne çıkan isimler yer alıyor.Liste şu şekilde: Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin,, Yağmur Ünal, Mirgün Sırrı Cabas, Hakan Aydın (Blok 3), Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Eren Kesimer, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Yasemin İkbal, Tarık Tunca Bakır, Hanzede Gürkanlar, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Semiha Bezek.Aycan Yağcı'nın evinde yapılan aramalarda da içime hazır esrar ele geçirildi.Operasyon sırasında şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilenler ise şöyle;3 adet turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyete esrar olduğu değerlendirilen madde8 adet extacy olduğu değerlendirilen renkli haplar2 adet içerisinde likit esrar olduğu değerlendirilen elektronik sigara3 adet üzerinde superior blend 99 ibareli içerisinde kenevir madde olduğu değerlendirilen renkli şekerlemeYeşil renk kap içerisinde metamfetamin olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 15 gr olan beyaz renk madde1 adet hassas terazi1 adet boş şırınga20 adet içi boş kilit poşet