WhatsApp Depolama Sorununu Kökten Çözüyor

WhatsApp, akıllı telefonlarımızda yer kaplayan gereksiz dosyalarla mücadele etmek için kolları sıvıyor. Android ekosistemi için yayınlanan son beta güncellemesi, uygulamanın cihaz hafızasını ne kadar efektif kullandığını gözler önüne seren yepyeni bir özelliği açığa çıkarıyor.Google Play Beta Programı üzerinden dağıtılan 2.26.20.6 sürüm kodlu güncelleme, kullanıcıların en çok veri tüketen alanlardan biri olan “Durum” paylaşımlarının depolama alanını doğrudan kontrol edebilmesine olanak tanıyor. Bu yeni adım sayesinde artık sohbetleri silmeye gerek kalmadan, cihazda hızlıca yer açmak mümkün hale geliyor.Durum Paylaşımlarına Özel Yönetim: WhatsApp, “Depolama Alanını Yönet” sayfasına ekleyeceği yeni bir filtreyle durum güncellemelerinin ne kadar yer kapladığını ayrı ayrı gösterecek.Kişi Bazlı Temizlik İmkânı: Kullanıcılar, medya tüketimi yüksek olan kişilerin paylaştığı durum dosyalarını tespit edip bunları toplu olarak cihazından temizleyebilecek.Hızlı Hafıza Kazanımı: Telefon hafızası dolduğunda, önemli sohbet geçmişi ya da fotoğraflar yerine sadece geçici durum medyaları silinerek hızlıca boş alan oluşturulabilecek.Geliştirme aşamasında olan yeni özellik, WhatsApp'ın mevcut depolama yönetim araçlarını bir adım daha ileriye taşıyor. Bilindiği üzere uygulama, halihazırda hangi sohbetin ne kadar yer kapladığını ve büyük boyutlu dosyaların neler olduğunu gösteren bir çubuk göstergeye sahip. Ancak arka planda otomatik olarak yüklenen ve cihaz hafızasında biriken durum güncellemeleri (hikayeler) şimdiye kadar bu tabloda net bir şekilde ayrıştırılamıyordu.Yeni güncellemeyle birlikte “Depolama Alanını Yönet” sekmesinin üst kısmına durum güncellemeleri için özel bir yönetim alanı dahil ediliyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiğinde, hangi rehber kaydının paylaştığı videoların veya fotoğrafların telefonda ne kadar yer işgal ettiğini listeler halinde görebiliyor. Böylece tek tek kişilerin medya birikintilerini temizlemek çok daha pratik bir hal alıyor.Birçok akıllı telefon kullanıcısı, cihazında yer kalmadığında öncelikle eski sohbet pencerelerini ya da gruplardaki medyaları silme yoluna gidiyor.Fakat bu durum, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek önemli mesajların veya aile fotoğraflarının da kaybolmasına neden olabiliyor. WhatsApp, durum güncellemelerini filtreleme seçeneğiyle bu problemi tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyor.Yirmi dört saat sonra zaten kaybolan ancak önbellekte yer kaplamaya devam eden durum medyaları, öncelikli temizlik hedefi haline geliyor. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla bu geçici verileri temizleyerek sohbetlerine zarar vermeden yüzlerce megabaytlık alanı saniyeler içinde geri kazanıyor.Henüz geliştirme aşamasında olan bu akıllı temizlik aracının, kararlılık testlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki haftalarda tüm Android ve iOS kullanıcıları için genel kullanıma sunulması planlanıyor.