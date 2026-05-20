Suça sürüklenen çocuklar için tarihi adım! TBMM milat olacak bir rapor hazırladı

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapordaki önerilerden satırbaşları şöyle:Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması.Ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hâkim takdirine bırakılması.Ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi.Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi.Tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması.Çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkin de şu öneriler sıralandı:Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı.Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı.Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli.Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı.Okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği dersler müfredata dahil edilmeli.Akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimler artırılmalı.Okul-aile işbirliği, sistematik hale getirilmeli.Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmalar kurulmalı.Çocuk mahkemeleri, savcılıklar ve kolluk birimlerinde ihtisaslaşma artırılmalı.Kurumlar arasında zorunlu koordinasyon ve veri paylaşım mekanizmaları kurulmalı.Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları sürece daha aktif dahil edilmeli.Çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulmalı.Risk altındaki çocukların erken aşamada tespit edilmesine yönelik sistemler kurulmalı.Mahalle ve bölge bazlı sosyal risk analizleri yapılmalı.Çocuklar sosyal, sportif ve mesleki faaliyetlere yönlendirilmeli.Suça sürüklenme riski yüksek çocuklara yönelik bireysel takip ve rehberlik mekanizmaları geliştirilmeli.