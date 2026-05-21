Motorine indirim geliyor: Pompaya yansıyacak

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde olumlu havanın oluşması petrol fiyatlarına hafif gerileme getirdi.Petroldeki düşüş de akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya başladı.Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2,35 lira indirim bekleniyor.Böylece motorinin litresi İstanbul'da 66,95 liraya, Ankara'da 68,06 liraya, İzmir'de 68,33 liraya, doğu illerinde ise 69,83 liraya gerileyecek.GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIBenzin: 65,02 TLMotorin: 69,30 TLLPG: 33,89 TLBenzin: 65,99 TLMotorin: 70,41 TLLPG: 33,87 TLBenzin: 66,27 TLMotorin: 70,68 TLLPG: 33,69 TL28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.