ÜSKÜDAR’DA CHP’YE SELAM VERMEYEN ESNAFA CEZA
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü’nün ziyaret ettiği esnafla yaşadığı “selam almama” tartışmasının ardından, işletmeye zabıta ekiplerince ceza kesildiği iddia edildi. İşletme sahibi, peş peşe yapılan denetimlerin siyasi baskı amacı taşıdığını öne sürerken, ikinci kontrolde ahşap basamak gerekçesiyle işlem uygulandığını söyledi.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama gerginliğinin ardından esnafı tehdit etti. CHP'li Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri ziyaret sonrası işletmeye ceza kesti.
İddiaya göre Tütüncü, telefon görüşmesi için arka tarafa geçen işletme sahibine tepki gösterdi. Ziyaret sonrası zabıta ekipleri işletmeye iki kez denetime geldi. İlk kontrolde herhangi bir sorun bulunamazken, ikinci gelişte ahşap basamak gerekçe gösterilerek işlem yapıldı.
Esnaf, yaşananları “siyasi baskı ve gözdağı” olarak değerlendirdi.