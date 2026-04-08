Hatay'da DEAŞ Operasyonu! 4 Terörist Tutuklandı

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.