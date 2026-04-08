Hatay'da DEAŞ Operasyonu! 4 Terörist Tutuklandı

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu tutuklandı.

Ekleme: 8.04.2026 - 09:17 Güncelleme: 8.04.2026 - 09:18 / Editör: Fehmi Öztürk
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

4 ŞAHIS YAKALANDI
 Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.