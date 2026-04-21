Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Orta Doğu'da haftalardır devam eden savaş piyasaları altüst etti. Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ekleme: 21.04.2026 - 10:09 Güncelleme: 21.04.2026 - 10:14 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın Düşüşe Geçti! Gram Altın Ne Kadar Oldu?İnişli çıkışlı grafik izleyen altın fiyatları haftayı düşüşle açtı. Dün başlayan düşüş 21 Nisan gününde de devam ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 21 Nisan 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.933,80 TL
SATIŞ: 6.934,81 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.321,00 TL
SATIŞ: 11.460,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 45.123,00 TL
SATIŞ: 45.616,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 22.635,00 TL
SATIŞ: 22.912,00 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.804,95 USD
SATIŞ: 4.805,57 USD