Okullara Erken Tatil Müjdesi! 12 Haziran Cuma Okullar Tatil Mi

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası mücadelesi, milyonlarca öğrencinin ve ailenin kilitlendiği sınav takvimini doğrudan etkiledi.Milli Eğitim Bakanlığı, 14 Haziran'daki kritik karşılaşma nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihini 13 Haziran'a kaydırdı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Milli maçla çakıştığı için LGS 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak' dedi.Bu kritik değişikliğin ardından, öğrenci ve veliler '12 Haziran'da okullar tatil mi' sorusuna yanıt aramaya başladı.Gözler MEB'e çevrilirken beklenen açıklama geldi.Peki; 12 Haziran Cuma tatil mi? Ders işlenmeyecek mi? İşte, MEB kararı...Sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.Okullardaki düzenlemelerin ve koordinasyonun dışında kalan tüm öğretmenler, okulların kapalı olduğu cuma gününde tam gün idari izinli kabul edilecek.