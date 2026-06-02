Dünya Devi Açıkladı! 80 Milyar Dolar Para Yatıracaklar

Şirket, toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracıyla önemli bir kaynak oluşturmayı amaçlıyor.Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu sermaye üç ayrı kanaldan toplanacak. Planın ilk ayağında, 30 milyar dolarlık bölümün halka açık hisse satışlarıyla elde edilmesi öngörülüyor. Bunun yanında, 40 milyar dolarlık kısmın ise 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren zamana yayılan hisse satışlarıyla sağlanması planlanıyor.Alphabet'in duyurusunda yer alan bir diğer dikkat çekici detay ise özel yerleştirme yöntemiyle sağlanacak 10 milyar dolarlık kaynak oldu. Şirket, bu kapsamda Berkshire Hathaway'e hisse satışı için anlaşmaya vardığını açıkladı.Toplanacak fonun büyük bölümünün yapay zekâ yatırımlarına yönlendirileceği belirtiliyor. Alphabet, elde edilecek kaynağı özellikle yapay zekâ altyapısının güçlendirilmesi ve küresel hesaplama kapasitesinin artırılması için kullanmayı planlıyor.