Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı Belli Oldu!

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcülüğüne getirdiği Müslim Sarı listeyi açıklarken 'MYK 19 arkadaşımızdan oluşuyor' dedi.- Genel Başkan- Genel Sekreter- Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı/Sayman- Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı- İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı