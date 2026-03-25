Kritik Tarih Yaklaşıyor! Bölge Alarmda

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, önceki gün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre binlerce ABD deniz piyadesinin 27 Mart Cuma günü Orta Doğu'ya ulaşması bekleniyor.Ayrıca 27 Mart'ın Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için belirlediği son tarih olması dikkati çekiyor.Kaynaklar, Japonya merkezli USS Tripoli ve ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans ve 31. Deniz Piyade Birimi'nden yaklaşık 2 bin 200 deniz piyadesinin 27 Mart'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sorumluluk sahasına intikal edeceğini belirtti.USS Boxer bünyesinde görev yapan 11. Deniz Piyade Sefer Birimi'nin de birkaç hafta içinde Orta Doğu'ya doğru yola çıkması planlanıyor.Amerikan Wall Street Journal'in bir başka haberinde ise 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askerin 'İran'la savaşa destek' amacıyla ABD Savaş Bakanlığı tarafından Orta Doğu'ya gönderilmesi konusunda son aşamaya gelindiği, ancak henüz resmi talimatın verilmediği iddia edildi.82. Hava İndirme Tümeni'nin muharebe tugayı Amerikan ordusunun 'acil müdahale gücü' olarak görev yapıyor ve 24 saat içinde dünyanın herhangi bir yerine sevk edilebiliyor.Söz konusu birlik, havaalanlarını ve arazileri ele geçirmek için çekişmeli bölgelere paraşütle atlamak üzere eğitiliyor.ABD'li yetkililerin 'İran'a kara birlikleri gönderme konusunda' henüz karar almadığı öne sürülürken aynı haberde 82. Tümen'in Hürmüz Boğazı'nın zorla yeniden açılmasına yönelik bir operasyonda ya da İran'ın stratejik adalarını veya kıyı şeridini ele geçirmeye yönelik bir operasyonda görev yapabileceği değerlendirmesine de yer verildi.