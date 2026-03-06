Vali Kemal Çeber Öğrencilerin Bayrak Sevgisine Kayıtsız Kalmadı!

Şehit Öğretmen Hayri Kaya Ortaokulu öğrencileri, Türk bayrağına duydukları sevgiyi şiir ve mektuplarla ifade etti. Öğrencilerin kaleme aldığı mektuplara kayıtsız kalamayan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sınıfa bir ziyaret gerçekleştirdi.Gaziantep'te duygulandıran anlar...Şehit Öğretmen Hayri Kaya Ortaokulu öğrencileri, Türk bayrağına duydukları sevgiyi şiir ve mektuplarla ifade ederek duygularını satırlara taşıdı.Öğrencilerin yazdığı duygu dolu mektuplar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e ulaştı.Bu anlamlı mektuplara kayıtsız kalmayan Vali Kemal Çeber, okula bir ziyaret gerçekleştirdi, gençlerle bir araya geldi.Öğrencilerin kaleme aldığı vatan sevdasını bizzat dinleyen Vali Çeber; bayrak, vatan ve millet değerlerine sahip çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.Vali Çeber o anlarda, 'Çocuklar merhabalar. Ne güzel sınıf bu böyle, herkes gülüyor. Çok güzel mektuplar yazmışsınız. Beni çok etkiledi.Hem bana gönderdiğiniz mektuplar için teşekkür ediyorum hem mektuplardaki duygularınız için bayrak sevginiz için vatan, devlet sevginiz için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.' dedi.Vali Çeber, BM'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerden bayrağı aldığı anı da öğrencilere anlattı.