Altında Son Durum! Yükseliş...
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Artan jeopolitik gerilim ve zayıflayan doların etkisiyle güvenli liman talebi güçlendi. Gram altın 7 bin 335 TL’den, ons altın ise 5 bin 185 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 5 Mart 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve doların değer kaybetmesi yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın 7 bin 335 TL, ons altın ise 5 bin 185 dolar seviyesinde işlem görüyor.
5 Mart Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 7.331,19 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 12.360,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 24.705,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 48.923,78 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.177,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 122.684,64 TL
Ons altın satış fiyatı: 5.184,32 dolar
