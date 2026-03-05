Altında Son Durum! Yükseliş...

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Artan jeopolitik gerilim ve zayıflayan doların etkisiyle güvenli liman talebi güçlendi. Gram altın 7 bin 335 TL’den, ons altın ise 5 bin 185 dolar seviyesinden işlem görüyor. İşte 5 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...