İstanbul'da Sis Engeli! Bugün Hangi Vapur Seferleri İptal Edildi?
Sabah saatlerinde İstanbul’da etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
Buna göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:
Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş hattının Moda iskelesine uğraması
Kadıköy–Sarıyer hattı
İstinye–Çubuklu hattı
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini Şehir Hatları'nın resmi duyurularından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Hava koşullarına bağlı olarak seferlerde gecikmelerin de yaşanabileceği ifade edildi.
İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, hem ulaşımı hem de şehir siluetini etkiledi.
BİRÇOK İLÇEDE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Kentte Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli başta olmak üzere birçok ilçede sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Özellikle yüksek katlı binaların üst bölümleri sisin içinde kalarak zor seçildi.
SÜRÜCÜLER KONTROLLÜ İLERLEDİ
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikteki sürücüler araçlarıyla daha dikkatli ilerledi. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde hızlarını düşürerek kontrollü şekilde seyretti. Kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.