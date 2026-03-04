İstanbul'da Sis Engeli! Bugün Hangi Vapur Seferleri İptal Edildi?

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda planlanan seferler gerçekleştirilemedi.Buna göre iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş hattının Moda iskelesine uğramasıKadıköy–Sarıyer hattıİstinye–Çubuklu hattıYetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini Şehir Hatları'nın resmi duyurularından takip etmeleri gerektiğini belirtti. Hava koşullarına bağlı olarak seferlerde gecikmelerin de yaşanabileceği ifade edildi.İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, hem ulaşımı hem de şehir siluetini etkiledi.İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini gösteren sis, kent genelinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis, hem ulaşımı hem de şehir siluetini etkiledi.Kentte Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli başta olmak üzere birçok ilçede sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Özellikle yüksek katlı binaların üst bölümleri sisin içinde kalarak zor seçildi.Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikteki sürücüler araçlarıyla daha dikkatli ilerledi. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, sisin etkili olduğu bölgelerde hızlarını düşürerek kontrollü şekilde seyretti. Kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.