Hamaney'e Veda! Naaşı 3 Gün Boyunca Ziyarete Açık Olacak

ABD-İsrail, İran arasında süren çatışmalar sürüyor.Bu çatışmaların sürdüğü sırada da ABD Başkanı Donald Trump, bir açıklama yaptı ve İran'ın üst düzey yöneticilerinin öldürüldüğünü söyledi.Bu isimlerden birisi de İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney...Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine dair detaylar netleşmeye de başladı.İranlı yetkililer, cenaze töreninin 3 gün boyunca 24 saat aralıksız devam edeceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, törenlerin başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında düzenleneceği belirtildi.İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.