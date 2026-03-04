Almanya'dan AB'ye 'Tahran' Baskısı! Macron Orduya Talimat Verdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merzni'nin diğer Avrupa ülkelerini, ABD-İsrail saldırıları konusunda, Tahran'ın karşısında yer almaya zorladığını ifade etti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.Avrupa Birliği (AB) ve 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Fransa, Almanya) bir zamanlar uluslararası diplomaside merkezi bir rol oynadığını, 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) oluşmasına katkı sağladıklarını fakat ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmayı 'ortadan kaldırdığını' paylaşan Bekayi, 'AB bugün Almanya Şansölyesi'nin baskısı altında.Bazı AB üye ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırgan eylemler ve savaş suçlarına ortak olarak, tarihin yanlış tarafında yer alma riskiyle karşı karşıyadır.' değerlendirmesinde bulundu.İranlı Sözcü, AB'nin, 'Nazi dönemini' hatırlatan her türlü anlayışa karşı çıkması ve bunun yerine 'uluslararası hukuk' ve 'adalete' bağlılık taahhüdünü sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Almanya Şansölyesi Merzni, son Washington ziyaretinde, ABD Başkanı Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, basın mensuplarının İran gündemiyle ilgili sorularını yanıtlamış, ABD ile İsrail'in yanında olduklarını vurgulamıştı.Merz, 'Tahran'daki korkunç terörist rejimden kurtulma noktasında ABD ile aynı sayfadayız. Bugün de savaşın sonrasına ilişkin planlamaları konuşacağız.' ifadelerini kullanmıştı.Bölgedeki güvenlik tedbirlerini de artırdıklarını duyuran Macron, Fransız vatandaşlarını, bölgedeki müttefik ülkeleri ve deniz ticaret yollarını korumak amacıyla ordunun harekete geçtiğini bildirdi. Macron, bu kapsamda Charles de Gaulle uçak gemisini Doğu Akdeniz'e sevk ettiklerini açıkladı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Rafale savaş jetlerinin İran'dan fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan İHA'ların imha edildiğini açıkladı.