Kayseri’de Vahşet! Köpeğini Ağaca Asarak Öldürdü

Pınarbaşı İlçesi Dikilitaş Mahallesi'nde köpeğin ağaca asılı halde olduğunu gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Görüntülerde, olaya tepki gösteren vatandaş 'Günah, Allah günah yazar. Böyle köpek öldürülür mü?' diyerek şahsa tepki gösterdiği duyuldu. Köpeğin sahibi olduğu iddia edilen kişi ise 'Yemek yiyor, yetmiyor. Ne yapayım, kendi etti' şeklinde konuştu.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin olayla ilgili detaylı inceleme başlattığı ifade edildi. Savcılık talimatıyla şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.