Türkiye’nin İlk Yerli Android Multimedya Sistemi Üretildi!

Otomotiv endüstrisi, son yıllarda tarihin en büyük dönüşümlerinden birine sahne oluyor. Araçlar artık yalnızca mekanik birer taşıt olmaktan çıkıp, tekerlekli bilgisayarlara, devasa akıllı cihazlara dönüşüyor. Bu “yazılım odaklı” (Software-Defined Vehicle) devrimde söz sahibi olmak, ülkelerin küresel rekabetteki konumunu belirleyen en kritik unsurların başında geliyor.Bugüne kadar otomotiv sanayisinde güçlü bir üretim üssü olan Türkiye, şimdi de elektronik ve yazılım alanında ezberleri bozan bir hamleye imza attı. Türkiye'nin köklü teknoloji şirketlerinden Karel, Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks için tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ilk Android tabanlı multimedya sistemini ürettiğini duyurdu.Karel ve bağlı ortaklığı Daiichi'nin ciddi bir Ar-Ge ve mühendislik mesaisi harcayarak ortaya çıkardığı bu yenilikçi Android Multimedya Sistemi, Ford Trucks'ın ağır ticari segmentindeki global gururu olan amiral gemisi F-MAX modeli için özel olarak tasarlandı.Uzun yol şoförlerinin kabin içi deneyimini doğrudan etkileyen multimedya sistemleri, navigasyondan filo yönetimine, araç telemetrisinden eğlence sistemlerine kadar kritik bir merkez görevi görüyor. İlk kez tamamen yerli bir tasarımın ve üretimin böylesine büyük bir küresel oyuncunun kalbinde yer alması, otomotiv elektroniğinde gelinen noktayı gözler önüne seriyor.Bu stratejik iş birliği, Türkiye'nin tasarım ve seri üretim yetkinliklerini aynı çatı altında buluşturan ender bir ekosistem yaratmayı başardığının da kanıtı. Ar-Ge laboratuvarlarından çıkıp seri üretim hatlarına uzanan bu uçtan uca süreç, yerli tedarik zincirinin sadece parça üretmekle kalmayıp, yüksek katma değerli teknoloji üretebildiğini de ispatlıyor.Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ford Trucks Tedarik Zinciri & Maliyet Yönetimi Direktörü Armağan Hazar, müşteri deneyimini sadece mekanik performansla değil, araç içi teknolojilerle de bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerinin altını çiziyor. Hazar'a göre, Karel ve Daiichi iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, yerli mühendisliğin küresel standartlarda neler başarabileceğinin en somut örneklerinden biri.Karel cephesinde de haklı bir gurur hakim. Şirketin 40. kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu tarihi projeyi değerlendiren Karel Genel Müdürü Altay Doğu, yenilenen üretim altyapıları ve dünya standartlarındaki dizgi hatları sayesinde, Türkiye'de geliştirilen ileri teknolojileri küresel otomotiv sektörünün hizmetine sunabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtiyor.Projenin mimarlarından Daiichi'nin Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz ise otomotivin geleceğine ışık tutan bir noktaya, “Software-Defined Vehicle” (Yazılım Tanımlı Araç) dönüşümüne dikkat çekiyor. Tier-1, yani ana sanayiye doğrudan çalışan birinci seviye tedarikçi kimliğiyle Daiichi, araç içi elektronik sistemlerde kullanıcı deneyimini merkeze alan yazılım platformları geliştirmeye devam edecek.