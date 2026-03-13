Trafikte korku dolu anlar!

Bursa Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir tırın yan şekilde ilerlemesi trafikte tehlikeli anlara yol açtı. Devrilme tehlikesi yaşayan araç, çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşattı.Bursa'nın Nilüfer ilçesi sınırlarında bulunan Bursa Çevre Yolu üzerinde seyir halindeki bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda yan şekilde ilerlemeye başladı. Dengesini kaybeden araç, zaman zaman devrilme tehlikesi geçirdi.Yolda ilerleyen diğer sürücüler, tırın tehlikeli şekilde ilerleyişini şaşkınlıkla izledi. O anlar, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.Trafikte kısa süreli paniğe yol açan olay sırasında çevredeki sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.