Tanju Özcan'ın Burs Yalanı!

CHP'li Bolu Belediyesi'ne yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda, Tanju Özcan'ın şirket ve vakıf üzerinden toplanan para için 'burs topladık' iddiası belgelerle çürütüldü.CHP'li belediyelerde rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.Son operasyon ise bu kapsamda, geçtiğimiz haftalarda Bolu Belediyesi'ne yapıldı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişiye, icbar suretiyle irtikap soruşturması başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Tanju Özcan tutuklanıp, görevden alındı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BOLSEV) ile bağlı şirketin mali kayıtlarını ortaya çıkardı.Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; 2024–2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira gelirleri yoluyla toplam 116.836.918 TL toplandığı, ancak öğrencilere ödenen burs miktarının yalnızca 11.926.000 TL olduğu tespit edildi.Banka kayıtlarına göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf hesaplarında 1.890.572 TL, şirket hesaplarında 8.976.075 TL bulunuyordu. Aradaki 100 milyon TL'den fazla tutarın, gerçek olmayan faturalar ve çeşitli gider kalemleri gösterilerek şirketten çıkarıldığı şüphesi bulunuyor.BOLSEV Eğitim ve Yardım Ticaret A.Ş., gelecek yıllar getirisi 42.900.000 TL ve net karı 23.365.395 TL ile toplam 66.265.395 TL gelir elde etti. Buna rağmen şirketin, vakfa gelir aktarmadığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, vakıf ve burs söyleminin para toplamak için “perde” olarak kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor.İncelenen belgelerde, şirketin yönetim kurulu karar defterinde bazı sayfaların boş bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca aktifinde 20 LED ekran varken 32 ekranın satışına karar verilmiş ve ertesi gün başka bir şirkete 5 milyon TL + KDV tutarında fatura düzenlenmiş. Bu işlemler, önceki kiralama kayıtlarıyla çelişkili bulunuyor.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, vakıf ve şirket arasındaki para akışı ile ticari işlemleri detaylı şekilde incelemeye aldı. Milyonluk para trafiği ve çelişkili işlemler, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında hukuki açıdan netlik kazanacak.