CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlarından soruştrma başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, HTS kayıtları ve mali veriler detaylı şekilde incelendi.Soruşturma kapsamında özellikle para trafiği mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporlar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu soruşturmaya konu rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair makul şüphe oluştuğu değerlendirildiYapılan incelemeler sonucunda CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başta olmak üzere 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.Sabah saatlerinde Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken haklarında gözaltı kararı bulunan 6 isim yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul'a getiriliyor.-Ömer Günel- Kuşadası Belediye Başkanı-Ahmet Taşkan - Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü-Mustafa Burak Gündeş- Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü-Meral Celep -Belediye Mimarı - Şehir Plancısı-Ferdi Zenginoğlu- İş İnsanı - Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı-Hüseyin Kabasakal- İş İnsanıBaşsavcılıktan yapılan açıklamada, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul suç şüphesine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş başta olmak üzere tespit edilen 6 şüpheli hakkında 13 Mart'ta, Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.'Öte yandan gözaltına alınan diğer şüphelilerin belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal olduğu öğrenildi.