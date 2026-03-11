Bu Bakkalda Para Geçmiyor!

Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan bakkal, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gıda ve hijyen malzemesi sağlıyor.Sivas'ın Selçuklu Mahallesi'ndeki hayır bakkalı, hayırseverlerin desteğiyle binlerce ihtiyaç sahibine ücretsiz temel gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıyor. Bakkalda alışveriş parayla değil, dualarla yapılıyor.Yaklaşık 4 yıl önce Akşemsettin Camii müştemilatında kurulan hayır bakkalı, ilk başta yalnızca 10 ihtiyaç sahibine destek veriyordu. Zamanla hayırseverlerin katkıları artınca bakkal büyüdü ve bugün geniş bir dayanışma ağına dönüştü.Raflarda bakliyat, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen malzemeleri de bulunuyor. Bakkaldan, her ay yaklaşık bin kişi ücretsiz olarak faydalanabiliyor ve temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.Bakkalın mahallede dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirten Ahmet Uslu, şunları söyledi:Hayır bakkalında mübarek Ramazan ayı ile beraber yardım en üst seviyeye ulaşıyor. Yetime, ihtiyaç sahibine yardım etmek kadar güzel bir şey yok. Çok değerli dostlarımız hayır bakkalına yardım ediyor ve isimlerini bile söylemiyor. Bu bakkalda para değil dua geçiyor. Bu duaların karşılığını da alıyoruz.Bakkal sayesinde ihtiyaç sahipleri, herhangi bir ücret ödemeden ürünlerini temin edebiliyor. Toplumda yardımlaşma bilincini artıran bu uygulama, hem hayırseverlerin hem de yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.