Mardin'de Kuduz Alarmı! Mahalle Karantinaya Alındı

Mardin'in Ömerli ilçesindeki kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde kuduz şüphesi olan bir inekten alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Mahallede, riskten dolayı karantinaya alındı; hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Mardin'de Kuduz Alarmı! Mahalle Karantinaya AlındıÖmerli ilçesinin kırsal Kaynakkaya Mahallesi'nde bir ineğin aniden rahatsızlanması üzerine veteriner hekime haber verildi. Yapılan ilk incelemede kuduz şüphesi tespit edilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, kuduz şüphesi bulunan inekten numune aldı.

Alınan numuneler inceleme için laboratuvara gönderildi. Mahalle ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınırken, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

İnekten alınan numunenin sonuçlarının cuma günü çıkması bekleniyor.

