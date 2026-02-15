Türkiye'nin F-16'ları İsrail'i Rahatsız Etti!

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Somali'de yürütülen terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde Mogadişu semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin 5 Şubat 2026'da yaptığı açıklamada açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:'Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığı, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Somali'deki Hava Unsur Komutanlığımız yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali'nin terörle mücadelesine katkı sağlayacaktır.'İsrailli güvenlik analisti Shay Gal, Türk savaş uçaklarının Somali'ye gönderilmesinden rahatsız oldu.Açıklamasında hazımsızlığını dile getiren Shay Gal, 'F-16 jeti onlarca yıl Batı kontrolünün bir sembolüydü. Geçtiğimiz hafta bu önerme Mogadişu'da çöktü. Türkiye 'terörle mücadele' adı altında Amerikan menşeli F-16'ları Somali'de uçurdu.' dedi.Washington'ı eleştiren Gal açıklamasının devamında 'ABD kendi hava güçleri için kuralları hâlâ uyguluyor mu yoksa Ankara, Amerikan uçaklarını kısıtlama olmaksızın istediği yerde konuşlandırabileceğini gösterdiği için birtakım kurallar artık sadece kağıt üzerinde mi kalıyor?' ifadelerini kullandı.Türk F-16'larını engelleme hayali kuran Gal son olarak, 'F-16 paradoksu, S-400'den bile daha önemli. Türkiye, Batı'nın sessizliğini operasyonel bir yetenek haline getirdi. Mesele artık F-35'lere erişim değil, Türk F-16'larının operasyonel serbestisinin ne kadar hızlı biçimde engellenebileceğidir.' dedi.Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Somali ordusuna destek amacıyla F-16 savaş uçaklarını konuşlandırmasının ardından, İsrail'e sert tepki göstermişti.Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını “uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli” olarak nitelendirirken, bölgede askeri üs kurma girişimlerine karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.