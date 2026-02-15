ABD-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor!

ABD-İran gerilimi tırmanırken Washington, Ortadoğu'da askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Reuters'ın haberine göre ABD ordusu, İran'a yönelik haftalarca sürebilecek kapsamlı bir operasyona hazırlanıyor. Öte yandan diplomatik kanallar da açık tutuluyor: Umman'da 6 Şubat'ta başlayan dolaylı müzakereler, 17 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ikinci tur için masaya yatırılacak.

ABD-İran hattında müzakereler sürerken Washington Ortadoğu'da yoğun deniz ve hava gücü konuşlandırarak bölgedeki askeri varlığını artırmaya devam ediyor.İngiliz haber ajansı Reuters, ABD ordusunun İran'a yönelik haftalarca sürebilecek kapsamlı bir operasyona hazırlandığını iddia ederken Amerikan Axios haber platformu, 6 Şubat'ta Umman'da gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bilgi verdi.Kaynaklara göre, müzakerelerin ikinci turunun, 17 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanıyor. Tehditler sürerken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel istikrarın önemine vurgu yaptı.Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, 'Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz.Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz' dedi.Trump, önceki gün İran'da rejim değişikliği konusunda, 'Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu' demişti.