İstanbul'da En Çok Sivaslılar Var!

TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'un nüfusu hızla artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Anadolu'nun dört bir yanından insanların buluştuğu kentte en çok Sivaslıların, en az ise Iğdırlıların yaşadığı öğrenildi.

9.02.2026 - 15:31
İstanbul'da En Çok Sivaslılar Var!TÜİK'in 2025 yılı sonu itibarıyla açıkladığı güncel verilere göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.

İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.

EN ÇOK SİVASLILAR, EN AZ IĞDIRLILAR YAŞIYOR

TÜİK'in verilerine göre İstanbul'da hala en çok 758 bin 939 kişi ile Sivaslılar yaşıyor.

Sivas'ı 545 bin 503 kişi ile Kastamonulular takip ederken; listenin 3 sırasını 520 bin 192 kişi ile Ordulular aldı.

İstanbul'da en az hemşehrisi bulunan il ise Iğdır oldu.

İSTANBUL'UN HEMŞEHRİ HARİTASI:

Sivas - 758 bin 939

Kastamonu - 545 bin 503

Ordu - 520 bin 192

Giresun - 484 bin 308

Van - 475 bin 035

Erzurum - 460 bin 356

Malatya - 421 bin 637

Şanlıurfa - 414 bin 429

Samsun - 413 bin 585

Trabzon - 365 bin 868

LİSTENİN SON 10 İLİ:

Kentte yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu son 10 il ise şöyle sıralandı:

Iğdır - 20 bin 540

Bayburt - 21 bin 549

Ardahan - 27 bin 538

Kilis - 35 bin 817

Kırıkkale - 35 bin 907

Karabük - 41 bin 802

Şırnak - 45 bin 081

Osmaniye - 45 bin 325

Aksaray - 50 bin 052

Bartın - 94 bin 245