İstanbul'da En Çok Sivaslılar Var!

TÜİK'in 2025 yılı sonu itibarıyla açıkladığı güncel verilere göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.TÜİK'in verilerine göre İstanbul'da hala en çok 758 bin 939 kişi ile Sivaslılar yaşıyor.Sivas'ı 545 bin 503 kişi ile Kastamonulular takip ederken; listenin 3 sırasını 520 bin 192 kişi ile Ordulular aldı.İstanbul'da en az hemşehrisi bulunan il ise Iğdır oldu.Sivas - 758 bin 939Kastamonu - 545 bin 503Ordu - 520 bin 192Giresun - 484 bin 308Van - 475 bin 035Erzurum - 460 bin 356Malatya - 421 bin 637Şanlıurfa - 414 bin 429Samsun - 413 bin 585Trabzon - 365 bin 868Kentte yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu son 10 il ise şöyle sıralandı:Iğdır - 20 bin 540Bayburt - 21 bin 549Ardahan - 27 bin 538Kilis - 35 bin 817Kırıkkale - 35 bin 907Karabük - 41 bin 802Şırnak - 45 bin 081Osmaniye - 45 bin 325Aksaray - 50 bin 052Bartın - 94 bin 245