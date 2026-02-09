İstanbul'da En Çok Sivaslılar Var!
TÜİK'in son verilerine göre, İstanbul'un nüfusu hızla artarak 15 milyon 754 bin 53 kişiye yükseldi. Anadolu'nun dört bir yanından insanların buluştuğu kentte en çok Sivaslıların, en az ise Iğdırlıların yaşadığı öğrenildi.
TÜİK'in 2025 yılı sonu itibarıyla açıkladığı güncel verilere göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.
Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.
İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.
EN ÇOK SİVASLILAR, EN AZ IĞDIRLILAR YAŞIYOR
TÜİK'in verilerine göre İstanbul'da hala en çok 758 bin 939 kişi ile Sivaslılar yaşıyor.
Sivas'ı 545 bin 503 kişi ile Kastamonulular takip ederken; listenin 3 sırasını 520 bin 192 kişi ile Ordulular aldı.
İstanbul'da en az hemşehrisi bulunan il ise Iğdır oldu.
İSTANBUL'UN HEMŞEHRİ HARİTASI:
Sivas - 758 bin 939
Kastamonu - 545 bin 503
Ordu - 520 bin 192
Giresun - 484 bin 308
Van - 475 bin 035
Erzurum - 460 bin 356
Malatya - 421 bin 637
Şanlıurfa - 414 bin 429
Samsun - 413 bin 585
Trabzon - 365 bin 868
LİSTENİN SON 10 İLİ:
Kentte yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu son 10 il ise şöyle sıralandı:
Iğdır - 20 bin 540
Bayburt - 21 bin 549
Ardahan - 27 bin 538
Kilis - 35 bin 817
Kırıkkale - 35 bin 907
Karabük - 41 bin 802
Şırnak - 45 bin 081
Osmaniye - 45 bin 325
Aksaray - 50 bin 052
Bartın - 94 bin 245
Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.
Her memleketten insanın ikamet ettiği İstanbul'da en çok hangi ilden vatandaşın yaşadığı ise merak konusu oldu.
İlk sıradaki şehir, bir öncekinden farklı olmadı.
EN ÇOK SİVASLILAR, EN AZ IĞDIRLILAR YAŞIYOR
TÜİK'in verilerine göre İstanbul'da hala en çok 758 bin 939 kişi ile Sivaslılar yaşıyor.
Sivas'ı 545 bin 503 kişi ile Kastamonulular takip ederken; listenin 3 sırasını 520 bin 192 kişi ile Ordulular aldı.
İstanbul'da en az hemşehrisi bulunan il ise Iğdır oldu.
İSTANBUL'UN HEMŞEHRİ HARİTASI:
Sivas - 758 bin 939
Kastamonu - 545 bin 503
Ordu - 520 bin 192
Giresun - 484 bin 308
Van - 475 bin 035
Erzurum - 460 bin 356
Malatya - 421 bin 637
Şanlıurfa - 414 bin 429
Samsun - 413 bin 585
Trabzon - 365 bin 868
LİSTENİN SON 10 İLİ:
Kentte yaşayanların nüfusa kayıtlı olduğu son 10 il ise şöyle sıralandı:
Iğdır - 20 bin 540
Bayburt - 21 bin 549
Ardahan - 27 bin 538
Kilis - 35 bin 817
Kırıkkale - 35 bin 907
Karabük - 41 bin 802
Şırnak - 45 bin 081
Osmaniye - 45 bin 325
Aksaray - 50 bin 052
Bartın - 94 bin 245