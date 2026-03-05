İran Ordusundan Füze Açıklaması: 'Türkiye'ye Saygı Duyuyoruz'

Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile son dakika açıklaması geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını belirterek, Türkiye topraklarına herhangi bir füze atılmadığı ifade edildi.İran Genelkurmay Başkanlığı, dün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen balistik mühimmata ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye herhangi bir füze fırlatılmadığı belirtilen açıklamada, 'İran Silahlı Kuvvetleri, komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyor ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze fırlatıldığını reddediyor.' ifadeleri kullanıldı.İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz.' ifadeleri kullanılmıştı.