Kuzey Kore Füze Denemesi Yaptı!

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın nisan ayında hizmete giren 5 bin tonluk Choe Hyon savaş gemisi üzerinden stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirildi. Tatbikatı bizzat denetleyen Kim Jong-un, ülkenin deniz savunma kabiliyetlerinin hızla geliştiğini vurguladı.Kim, açıklamasında, 5 yıllık savunma planı çerçevesinde her yıl iki yeni savaş gemisi inşa talimatı verdiğini belirterek şunları söyledi:Donanmamızın su altı ve su üstü saldırı gücü hızla artacak. Donanmayı nükleer silahlandırma çabalarında tatmin edici ilerleme kaydedildi. Tüm bu gelişmeler, yarım yüzyıldır başaramadığımız deniz egemenliğimizi savunma konusunda radikal bir değişikliğe işaret ediyor.Ülkenin bağımsızlığını askeri güçle koruma kararlılığını yineleyen Kim, donanmanın gücünü artırma hedeflerini şu sözlerle açıkladı:En güçlü donanmaya sahip olacağız. Eğer herhangi bir güç, savunma yeteneklerimizi geliştirme çabalarımızdan endişe duyuyorsa bu, tam olarak düşmanımız oldukları anlamına gelir. Ulusal egemenliğimizi sözlü veya yazılı değil, gerçek eylemler ve uygulamalarla garanti altına alacağız.Kim ayrıca, “Keskin Nişancı Günü” kapsamında düzenlenen ve ordunun çeşitli kademelerinden askerlerin katıldığı atış talimini de denetledi. Etkinlikte keskin nişancılar ve özel harekat birlikleri, atış ve savaş becerilerini sergiledi.Kim, modern savaşta keskin nişancıların önemine dikkat çekerek, ordunun vurucu gücünü artırmak için sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini vurguladı.