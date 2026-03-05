Dubai'den Kaçan Kaçana!

ABD ve İsrail'in cumartesi sabahı İran'a yönelik düzenlediği Destansı Gazap operasyonu ile Orta Doğu'da gerilim bir kez daha tırmandı. İran'ın misilleme saldırıları sonrası savaş körfez ülkelerine yayıldı. 'Tüm ABD üsleri hedefimiz' diyen İran, Umman, BAE, Katar gibi ülkelere bomba yağdırdı.Her fırsatta 'dünyanın en güvenli yeri' olduğunu iddia edilen Dubai de İran'ın füze saldırıları ile sarsıldı. İran'ın füze ve intihar dronlarıyla bölge genelinde gerçekleştirdiği saldırıların ardından uçuşlar iptal edildi havalimanları da kapatıldı. Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti hava savunmasının gelen saldırıların çoğunu başarıyla engellediğini açıklasa da Dubai'de yaşayan yabancılar ve turistlerde panik giderek arttı.Birleşik Arap Emirlikleri'nde hükümeti eleştirenlerin ve ülkenin itibarını zedeleyenlerin 200.000 sterline kadar para cezasına çarptırılması nedeniyle özellikle sosyal medya fenomenlerinin sınır dışı edilme ve hapse girme korkusu yaşadığı açıklandı.Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Salı günü, İran saldırılarında isimleri açıklanmayan üç kişinin öldüğünü ve 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı, 812 insansız hava aracından 755'ten fazlasının imha edildiği vurgulandı.İran'ın saldırısı ile Dubai'de kapatılan uçuşlar Çarşamba günü sınırlı da olsa yeniden başladı. Ancak savaş korkusu yaşayan yabancılar farklı kaçış yolları aramaya başladı.Tahminlere göre, Körfez genelinde askeri tesisler, petrol rafinerileri, havaalanları ve bir otele yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 94 bin kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken ultra zengin turistler , kesenin ağzını açtı.Bölgeden çıkmak isteyenler, normalin iki katı fiyat ödeyerek 100 bin sterline (yaklaşık 4,5 milyon TL) varan bedellerle özel jet kiralamaya başladı. Birçok yerel uçağın kapalı havalimanlarında mahsur kalması nedeniyle, jetlerin uzak bölgelerden getirilmesi maliyetleri dudak uçuklattı.Bazı ailelerin savaşın sarsıntısına uğramış Körfez ülkesinden kaçmak için özel jetlere 100 bin sterline kadar para ödediği ortaya çıktı.Hava sahasının kapatılması ile günlük 4 binden fazla uçuş iptal olurken, binlerce turist Körfez'de mahsur kaldı. Bölgeden kaçmak isteyen bazı turistler, Dubai'den Umman (Maskat) veya Suudi Arabistan'ın güvenli bölgelerine ulaşabilmek için 10 saati aşan kara yolculuğu yaptı. Güvenlik firmaları, müşterilerini açık olan havalimanlarına ulaştırmak için zırhlı araçlarla transfer hizmeti vermeye başladı.Bölgedeki kriz, Birleşik Arap Emirlikleri ile sınırlı kalmadı.Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'nin dron saldırısına uğramasının ardından, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 61 milyon sterlinlik özel jetiyle gece yarısı Madrid'e gittiği ortaya çıktı.